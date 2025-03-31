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警政署：全國大掃黑逮861人 台美攜手情資緝獲52人

2025/3/31 19:09
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（中央社記者劉世怡台北31日電）竹聯幫近因新幫主人選問題引發關注，警政署通令強力掃黑，累計查獲幫派犯罪組織141個及犯嫌861人。另公布統計近3年台美情資交換共緝獲15件52人，為國際執法合作奠定基礎。

警政署長張榮興今天赴刑事局視察專案成果，致詞時表示，非常高興邀請到美國緝毒署（DEA）、聯邦調查局（FBI）及國土安全調查署（HSI）駐台人員到場參加記者會。

張榮興指出，這次執行的掃黑、肅槍專案，成果斐然，共查緝幫派犯罪組織141個、犯嫌861人、各式非法槍枝270枝、改造槍械場所10處，以及不法金流新台幣5457萬餘元。

張榮興說，此次專案期間，新竹縣政府警察局也破獲幫派分子持有突擊步槍等具殺傷力長、短槍36枝，刑事警察局並與美國執法機關進行相關情資交換，期許能共同溯源擴大偵辦。

刑事局發布新聞稿指出，台灣警察機關與美國執法機關間的交流合作向來非常密切，統計近3年台美情資交換共緝獲15件52人（分涉跨境毒品、詐欺、槍砲、性剝削及洗錢等案），另緝捕滯外逃犯28人，為台美國際執法合作奠定相當厚實基礎。

掃黑部分，掃蕩幫派犯罪組織所圍事經營與經常活動處所共計2752處，重大成果包括查獲天道盟成員林姓犯嫌等10人成立暴力集團案，查扣模型槍2把、幫派匾額、棒球棍、監視器主機及贓款35萬500元等證物；以及竹聯幫某分會陳姓會長等7人成立詐騙集團案，查扣模擬槍1枝、第三級毒品愷他命34包、毒品咖啡包80包、手機等證物，另經法院裁定扣押455萬餘元。

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警政署強調，打擊組織犯罪沒有國界與地域之分，警察機關將持續發揮團隊合作精神，貫徹政府打擊「黑、金、槍、毒、詐」的政策，並期待未來能在台美執法機關現有的交流合作模式下，持續強化打擊跨境犯罪合作，並徹底斷絕犯罪活動資本。

另外，針對國內危害治安甚鉅的特別活躍擴張幫派，警政署已規劃實施一系列聚焦打擊作為，誓將幫派斬草除根、還安於民。（編輯：李錫璋）1140331

張榮興
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