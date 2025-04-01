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南投社團老師性交猥褻女學生 遭判1年8月

2025/4/1 17:02（4/1 17:49 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）南投縣某國中管樂社林姓老師與14歲以上未滿16歲女學生互有好感，竟陸續在校內、汽車旅館性交、猥褻。不得易科罰金部分遭判應執行有期徒刑1年、得易科罰金部分8月。可上訴。

林男在名間鄉某國中管樂社擔任指導老師，帶領管樂團多次獲得音樂比賽佳績並獲媒體報導，校方今天表示，當時獲知林男發生疑似情形即依規定處理，林男已於去年初辭去管樂社指導老師職務。

根據南投地方法院刑事判決，50歲林男為管樂社團指導老師，民國110年、111年間認識這名社團國三女學生，雙方至111年5月間互有好感，但林男明知女學生僅14歲以上未滿16歲，身心發育未成熟，仍為滿足自己情慾，111年7月起，陸續7次與女學生性交、猥褻。

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根據判決內容，女學生111年6月畢業，111年7月返校陪管樂社學弟妹團練，林男趁團練空檔猥褻女學生；111年8月至10月駕車載女學生陸續到汽車旅館發生4次性行為、2次猥褻，家長發現提告，南投地方檢察署依妨害性自主罪嫌起訴。

林男坦承犯行，法官認為被告與女子3次猥褻、4次性行為時間、地點不同而分論併罰，審酌林男無前科、坦承犯行與告訴人達成調解且如期給付、碩士畢業、從事樂器教學、有父親、太太及3名小孩需扶養，分別判刑4月至6月不等，性交罪不得易科罰金應執行1年、猥褻罪可易科罰金應執行8月，法官無宣告緩刑。（編輯：郭諭儒）1140401

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