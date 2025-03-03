代理教師暑假家教涉強制猥褻女學生 新北檢起訴

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（中央社記者趙敏雅、陳昱婷新北3日電）新北市新莊區一名宋姓男子為台北市代理教師，去年暑假與未成年女學生進行家教課，宋男與女學生飲酒後，環抱並試圖親吻女學生，新北檢近日依強制猥褻等罪嫌起訴宋男。

根據新北地檢署起訴書，去年8月19日晚間9時許，宋男與未成年女學生進行家教課程時，宋男與女學生飲酒後，基於強制猥褻犯意，宋男違反女學生意願，環抱女學生、觸摸其肚子及臉頰，還試圖親吻女學生。

女學生母親察覺女兒比平常更早結束課程返家，且情緒不穩，反覆詢問後得知此事。女學生案發後經身心科及其他心理協助，之後報警處理。

根據對話紀錄，女學生去年8月20日凌晨傳訊息告知朋友，「我老師今天喝醉酒、然後一直摸我、他還親我……我把嘴挪開但他還親我臉、還一直捏我肚子」。女學生也傳訊息給宋男質問，宋男最初回覆「對不起我今天有點暈」，但宋男之後刪除此訊息，試圖湮滅證據。

宋男偵查中坦承明知女學生未成年，仍與女學生飲酒，並在課後傳送「對不起我今天有點暈」等訊息給女學生。

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檢方依據對話紀錄，認定宋男行為實屬強制猥褻，依宋男犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法成年人故意對少年犯強制猥褻罪嫌起訴，並建請法官依法加重其刑1/2。

據了解，宋男為台北市代理教師。台北市政府教育局表示，去年底知悉此事便立即啟動行政調查，同時停聘宋姓行為人，並在調查認定性別事件屬實後不予續聘；儘管此案尚不及登錄不適任教育人員的標準，仍透過內部人事系統，提醒各校避免錄用有疑慮的教師。（編輯：李錫璋）1140303

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