平鎮幫派糾紛槍擊案 桃園實施雷霆除暴遏幫派氣焰

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（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市平鎮區3月28日發生槍擊毀損案，桃園市警局同日起持續實施「雷霆除暴專案」，鎖定幫派堂口、圍事、寄生營業據點及指標性場所，規劃高密度掃蕩作為，形成壓力以壓制幫派。

桃園市政府警察局今天下午發布新聞稿表示，平鎮區3月28日發生槍擊毀損案，據了解為幫派分子至苗栗某幫派賭場詐賭引發糾紛，雖當日就緝獲犯嫌並移送聲押在案，但刑事警察大隊立即整合掃黑專責隊、科偵隊及平鎮、中壢、桃園分局、苗栗縣警局苗栗分局擴大偵辦，追查幕後主使及槍枝來源，並依組織犯罪防制條例等偵蒐檢肅到案。

桃園市警局同日也推出「雷霆除暴專案」，累計3月28日至31日共出動逾2200名警力、臨檢場所498處、重要道路154處，共查獲各類刑案743件820人，其中非法槍械5件5人槍枝2枝、毒品55件57人、組織犯罪2件4人、詐欺犯罪229件248人，以及其他刑案326件362人等，成效輝煌。

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為預防黑幫相互尋仇火拼，桃園市警局強力約制各幫派組織，指派專人針對幫派經常出入、圍事處所及活動加強蒐報，落實「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」的系統性掃黑策略，並運用區域聯防、跨區整合擴大打擊黑幫，阻斷幫派犯罪組織運作命脈，展現對幫派零容忍及掃黑制暴決心。

桃園市警局重申，警方將全力打擊幫派糾眾滋事等暴力犯罪，絕不手軟，同時遏阻不法分子滋騷，提供市民一個安全的居住環境。（編輯：方沛清）1140401