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竹聯幫弘仁會幹部涉綠能詐騙 刑事局逮25人法辦

2025/4/2 11:48（4/2 12:26 更新）
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竹聯幫弘仁會丁姓幹部組成詐騙集團，先在網路招募員工發放薪水後，以綠能事業誆騙民眾投資，或是騙取金融帳戶，經刑事局偵辦後，循線逮捕丁男等人，並查扣電腦等證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年4月2日
竹聯幫弘仁會丁姓幹部組成詐騙集團，先在網路招募員工發放薪水後，以綠能事業誆騙民眾投資，或是騙取金融帳戶，經刑事局偵辦後，循線逮捕丁男等人，並查扣電腦等證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年4月2日
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（中央社記者蘇木春台中2日電）竹聯幫弘仁會丁姓幹部組詐騙集團，先在網路招募員工發放薪水後，以綠能事業誆騙民眾投資或騙取金融帳戶，經刑事局中打偵辦後，循線逮捕丁男等25人，全案警詢後依法送辦。

經專案小組清查，共計有80名被害人，被害金額達新台幣5515萬餘元，全案警詢後依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，將丁男等25人移送台南地檢署偵辦。

刑事局中部打擊犯罪中心（偵查第六大隊）今天發布新聞稿表示，中打第6隊接獲情資指出，竹聯幫弘仁會幹部34歲丁男等人，於新竹、台中、台南等地區籌組假投資詐騙機房，立即與台南市警局永康分局、新竹市警局刑事警察大隊等單位共組專案小組，並報請台南地檢署指揮偵辦。

辦案人員先於去年11月間，在新竹市、台南市等處發動第一波拘提、搜索，當場查獲主嫌丁男等15人，經後續溯源追查，於今年2月、3月間再查獲集團幹部黃男等10人，查扣房產1處、現金新台幣40萬餘元、自小客車2部、電腦設備一批等贓證物。

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警方查出，涉案詐騙集團先於臉書（Facebook）各大社團張貼求職廣告，吸引民眾求職工作並發放薪水。當民眾領取薪水後，集團成員開始在群組內角色扮演，誆稱有太陽能板、光電等事業投資穩賺不賠，洗腦民眾投資認購。

若遇無財力的民眾，則以公司為規避稅額，請被害人申辦虛擬貨幣帳戶，協助收取貨款，並購買虛擬貨幣轉款至國外等話術，騙取被害人金融帳戶供其他詐團使用從中牟利。（編輯：黃名璽）1140402

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