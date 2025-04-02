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台中勤美2起墜樓案後 防護網裝設完成加強巡檢

2025/4/2 18:51（4/2 19:06 更新）
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先前曾發生2起墜樓意外的台中勤美商場，業者日前已將停車場防護網裝設完成，盼透過實際作法避免憾事再度發生。中央社記者蘇木春攝 114年4月2日
先前曾發生2起墜樓意外的台中勤美商場，業者日前已將停車場防護網裝設完成，盼透過實際作法避免憾事再度發生。中央社記者蘇木春攝 114年4月2日
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（中央社記者蘇木春台中2日電）台中勤美商場先前接連發生2起墜樓意外，業者今天表示，日前已將停車場防護網全數裝設完成，高樓層停車場加強管制增加巡檢，希望透過實際作法避免憾事再度發生。

勤美誠品綠園道商場今天告訴中央社記者，商場原先是僅有低樓層停車場設置防護網，發生意外案件後，經全面檢查，日前已全數完成裝設防護網強化安全。此外，高樓層停車場並加強管制增加巡檢，希望透過實際作法避免憾事再度發生。

記者今天前往事發商場停車場觀察，發現原先的半開放區域，皆已圍起防護網，相較先前僅有半樓高的圍墻牆面，安全性增加。

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明天將迎接清明4天連假，今天商場內已湧入不少人潮，台中吳姓市民接受記者訪問表示，知道商場先前曾發生意外案件，但相信業者會有相關防護措施，不影響消費意願；孫姓市民則說，雖然發生意外會覺得怪怪的，但得知停車場已安裝防護網安心許多。

台中市西區勤美商場日前發生2起墜樓意外，2月24日發生男子自11樓墜樓，3月18日於同一地點，又發生1件女子墜樓案件。（編輯：郭諭儒）1140402

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台中勤美商場先前接連發生2起墜樓意外，業者2日表示，已將停車場防護網全數裝設完成，高樓層停車場並會加強管制、增加巡檢頻率。圖為勤美誠品綠園道商場外觀。中央社記者蘇木春攝 114年4月2日
台中勤美商場先前接連發生2起墜樓意外，業者2日表示，已將停車場防護網全數裝設完成，高樓層停車場並會加強管制、增加巡檢頻率。圖為勤美誠品綠園道商場外觀。中央社記者蘇木春攝 114年4月2日
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