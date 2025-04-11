台中勤美商場墜樓案頻傳 民代籲防「維特效應」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中勤美誠品墜樓案頻傳，引發網路討論。今天市議員黃守達要求市府了解背後原因，防範「維特效應」，市長盧秀燕表示，已要求廠商改變防護網材質，不能讓此處變成熱點。

台中勤美商場先前發生2起墜樓意外，經業者加裝安全防護網後，今天又發生1件墜樓意外。業者將改設為鐵窗，防止憾事再發生。台中市議會今天召開定期會，討論「探討台中非自然死亡統計、現象原因分析」專案報告。多名市議員關心台中勤美誠品商場墜樓案頻傳。

民進黨籍市議員黃守達提到，台中短時間內接連發生墜樓案件，易產生「維特效應」，（意指心靈極度痛苦的人，容易因他人輕生行為產生模仿效應，出於名著「少年維特的煩惱」），盼能掌握自殺動機以及引起模仿效應的熱點，進一步防治。

民進黨籍市議員王立任說，台中市政府心理健康促進與自殺防治及精神諮詢委員會，由盧秀燕擔任主席，呼籲各局處落實委員會工作，掌握相關內容及規劃防治。

盧秀燕認同需防範維特效應並說，已要求廠商改變防護網材質。不能讓此處成為熱點，減少模仿效應。她也提到，「不要為了黑台中，把地點、方式列出來，就會產生模仿」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對此，民進黨籍市議員江肇國說，如何防治才是重點，市府各局處應了解每個案件背後原因，「每個生命都應認真看待」，不要只是當成抹黑、揶揄、諷刺。

衛生局長曾梓展表示，目前除衛福部開放15歲到45歲的心理諮商、台中市也有衛生所等36處提供定點諮詢，台中市民一年享有4次免費諮商。（編輯：郭諭儒）1140411

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。