台中勤美商場裝防護網又發生墜樓 業者將改設鐵窗防護

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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中勤美商場先前發生2起墜樓意外，經業者加裝安全防護網後，今天又發生1件墜樓意外。業者表示，將改設為鐵窗，目前已進入工期評估階段，強化相關安全設備，以防憾事再次發生。

勤美誠品綠園道今天發布聲明表示，對近日發生的不幸事件深感哀痛，也向逝者表達誠摯的哀悼。商場已於3月21日著手進行停車場防護措施，於3月27日完成全面加裝防護網，並加強安全巡檢與防護。

業者指出，經查本次事件為民眾於凌晨破壞安全設施所致。會持續與相關單位合作，強化支持與預防措施，以防憾事再次發生。

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業者告訴中央社記者，未來停車場的防護網，將改設為鐵窗，目前已進入工期評估階段，強化相關安全設備。

台中市西區勤美商場今年2月24日發生男子自11樓墜樓，3月18日於同一地點，又發生1件女子墜樓案件。經業者加裝安全防護網後，今天凌晨又發生1件墜樓意外。（編輯：陳政偉）1140411

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