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嘉義男嬰陳屍紙箱9日解剖查死因 生母找到送辦

2025/4/3 19:37
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（中央社記者黃國芳嘉義縣3日電）嘉義縣布袋鎮某廢棄民宅前昨天發現1名男嬰陳屍紙箱內，警方今天找到生母，初步了解她已婚，家中生產後將男嬰遺棄，警方把生母送辦。檢方預計9日解剖，釐清確切死因。

嘉義縣警察局布袋分局表示，一名布袋鎮民昨天上午徒步至住家後方準備騎乘機車上班，在廢棄民宅前看見1個半掩蓋洗衣精紙箱，上前查看驚見紙箱內有1名赤裸男嬰，立即通報警消，救護車趕抵，但男嬰已明顯死亡未送醫。

檢警指出，昨天下午相驗，男嬰赤裸，無任何掩蓋衣物，初步檢視無外傷，身上已有屍斑，臍帶未切除，加上附近住戶在晚間並無聽到啼哭聲，懷疑男嬰是死亡後被棄置現場。

警方昨天調閱附近路口監視器畫面，並無發現可疑人車。透過傳統方式逐戶訪查，今天下午找到有地緣關係的男嬰生母。

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警方表示，男嬰生母已婚，因身材微胖，刻意隱瞞家人懷孕事實，也無產檢紀錄，她於3月底在家中產下男嬰後，因不知如何處理，偷偷抱著男嬰至廢棄民宅內，她曾於4月1日晚上前往察看，發現男嬰已無氣息，把男嬰放置紙箱內移置民宅前。

嘉義地檢署指出，預計9日進行解剖，釐清確切死因。至於男嬰生母所涉及刑責，須待解剖報告出爐後再釐清。（編輯：戴光育）1140403

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