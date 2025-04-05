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韓籍留學生西門町遭人持刀刺傷 校方派員探望關心

2025/4/5 18:06
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（中央社記者劉建邦、黃旭昇台北5日電）韓國籍留學生在西門町遭周姓男子持開山刀刺傷腰側，警方逮人發現周男全身酒味，警詢後送辦。警方將增加西門町見警率，校方則派員探望關心學生，網友紛留言祝康復。

台北市警察局萬華分局指出，西門町派出所今天上午6時許獲報，昆明街有男子持開山刀傷人，發現持刀砍人的39歲周男與外籍男學生在西門町附近昆明街爆口角糾紛，周男從汽車後車廂拿開山刀刺傷韓國籍留學生後，開車載友人逃逸。

警方調閱監視器畫面，掌握周男車輛行蹤，案發後30分鐘內在中山區林森北路口攔車逮人，發現周男有濃厚酒味，經酒測後超標，把人帶回偵訊。

警方說，周男與友人案發前於案發地旁路口抽菸，被砍傷的26歲韓國籍大學生與友人到西門町慶生後走在路口，期間周男認為韓籍大學生等3人疑出言挑釁，且認為對方在瞪他，就從後車廂拿開山刀傷人。

韓籍留學生等人事後報警，警方逮捕有傷害等前科的周男，警詢後依殺人未遂等罪嫌移送檢方偵辦。校方指出，此生為華語文中心的學生，事情發生後已有老師等探望關心，若後續有需要將協助。

遭刺傷韓國籍留學生透過社群網路平台發文，參加朋友生日派對到西門町，吃完麵後搭公車返回宿舍，經速食店時，忽然被陌生人持刀刺傷，雙方先前都沒衝突也是第1次看過那個人。

他說，對方持刀刺向他的背部，當詢問意圖時，對方卻開車逃跑，後續報警被送醫，警方已逮捕嫌犯；以為台灣是安全且治安良好國家，這也是選擇來台留學原因，但經此隨機砍人事件，將開始重新思考，但也不希望貼文影響西門町業者，是因擔心有其他人遇到此事才發文。

網友紛紛在貼文下留言鼓勵韓國籍留學生早日康復，有網友指類似這樣事件機率很低且很少發生，但對原PO還是感到抱歉，有網友稱不該低調處理，此事太誇張，謝謝原PO公開，並認為台北市警察局應正視此問題。

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台北市萬華警分局下午以新聞資料指出，市長蔣萬安指示對此案訂定策進作為，將針對西門町商圈在清晨易發生酒後滋事區域及路段，加強巡邏及路檢，提高見警率，防治安事件發生。

萬華分局表示，除加強西門町巡邏並訂定具體策略，平日針對西門町商圈治安顧慮場所及路段，將規劃警力實施臨檢及路檢；週末重點時段會對西門町鬧區，增加巡邏勤務，確保台北市國際觀光景點治安無虞。（編輯：方沛清）1140405

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