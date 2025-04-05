西門町韓國留學生被刺傷 犯嫌開車逃逸遭逮酒測值超標

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（中央社記者劉建邦台北5日電）1名韓國籍留學生今天與友人赴西門町慶生，無故遭周姓男子持開山刀刺傷腰側，周男犯案後駕車逃逸，警方在中山區附近逮人，周男全身酒味，酒測值超標，警詢後將人送辦。

台北市警察局萬華分局發布新聞資料指出，西門町派出所上午6時22分許獲報，昆明街有男子持開山刀傷人，立即派員警到場處理，後續掌握犯嫌身分與逃逸車輛動向。

警方查出，持刀砍人的39歲周姓男子與外籍男學生在西門町附近昆明街爆發口角糾紛，周男返回車上持開山刀刺傷韓國籍留學生後，再開車載友人逃逸。

警方調閱監視器畫面，掌握周男車輛行蹤，上午6時54分在中山區林森北路與民權東路口攔停車輛，並發現周男有濃厚酒味，經酒測後超標，把人帶回偵訊。

警方說，周男與友人案發前先於案發地旁路口抽菸，遭砍傷26歲韓國籍大學生與友人到西門町慶生後站在路旁，期間，周男認為韓國籍大學生等3人疑出言挑釁，憤而上前理論，後續返回後車廂拿開山刀傷人。

警詢後依殺人未遂及公共危險罪嫌把周男移送台北地方檢察署偵辦。萬華分局表示，民眾出門在外遇糾紛吵架，勿以暴力應對，可報警協助，遇衝突應循正當管道協調處理。

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遭刺傷的韓國籍留學生透過社群網路平台threads發文指出，為參加朋友生日派對去西門町，吃完麵後搭公車返回宿舍，經速食店時，忽然被陌生人持刀刺傷，雙方先前都沒衝突也是第1次看過那個人。

韓國籍留學生說，對方持刀刺向他的背部，當詢問意圖時，對方卻開車逃跑，後續報警就醫，嫌犯已被警方逮捕；以為台灣是安全且治安良好國家，這是選擇來台留學原因，但經此隨機砍人事件，將開始重新思考，且也不希望貼文影響西門町業者，是因擔心有其他人遇到此事才發文。（編輯：方沛清）1140405