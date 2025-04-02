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街友口角出拳毆頭7下打死人 基隆地院判無期徒刑

2025/4/2 20:39（4/2 21:04 更新）
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圖為基隆地方法院。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）街友蔡姓男子在基隆火車站南站與街友謝姓男子口角，蔡男9秒內出拳毆謝男頭部7下，導致謝男顱內出血不治，經合議庭及國民法官審理後，今天依殺人罪判蔡男無期徒刑，可上訴。

基隆地方法院發布新聞稿指出，蔡男、謝男去年7月6日凌晨3時7分在南站2樓廣場電梯口旁因故發生口角糾紛，同日凌晨3時8分12秒至21秒，蔡男以右拳連續毆打謝男頭部7下，導致謝男受有顱骨骨折併顱內出血。

經在場人報案後，救護人員於同日凌晨3時20分抵達將謝男送至基隆醫院急救，謝男於到院前已失去生命跡象，同日中午12時53分死亡。

蔡男在法院審理時坦承傷害致死，否認主觀有殺人的不確定故意，辯稱行為前有飲酒，且曾有精神疾病。經合議庭及國民法官充分了解卷證及討論後，認定蔡男行為時並無因精神障礙，或其他心智缺陷所影響。

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合議庭及國民法官另審酌蔡男僅因細小嫌隙，單方質問後即徒手出重拳打死謝男，手段殘忍，犯後無悔意，也無和解賠償，另考量蔡男素行不佳，有酒駕、失火罪等違法行為紀錄，顯然對法律規範具備藐視、輕忽的態度。

此外，法院指出，蔡男長期飲酒卻未積極克制或尋求醫療、家庭支持，放任沉淪酒癮，是社會的不定時炸彈，並聽取被害人家屬意見後，認應量處蔡男無期徒刑，褫奪公權終身。全案可上訴。（編輯：戴光育）1140402

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