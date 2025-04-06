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男酒駕慣犯遭令須入監執行 聲請提審駁回確定

2025/4/6 13:20
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（中央社記者劉世怡台北6日電）蔡姓男子騎車自摔，遭警查獲酒駕涉公共危險，被判刑6月確定。檢察官以其酒駕多次，這次判刑6月不給易科罰金須入監執行，蔡男聲請提審遭駁後提起抗告，高院日前駁回確定。

55歲的蔡姓男子被控於民國113年6月25日晚上6時45分許，飲酒後騎機車行駛在基隆市某路段，因自摔倒地，警方獲報到場處理，遭查獲酒測值為每公升0.82毫克。蔡男坦承犯行，檢方聲請簡易判決處刑。

基隆地方法院依公共危險罪判決蔡男6月徒刑，併科罰金新台幣3萬元，徒刑得易科罰金，罰金如易服勞役，以新台幣1000元折算1日。蔡男未上訴而確定。

基隆地檢署傳喚蔡男到案執行，蔡男不服檢察官就6月徒刑，不給易科罰金須入監執行，聲請提審。

基隆地院認定，依照判決可知，蔡男是因法院裁判而遭剝奪人身自由，本件提審的聲請不合法，至於本件是否准予易科罰金，法律賦予執行檢察官視個案具體情形裁量決定，蔡男若認檢察官執行指揮不當，應以聲明異議救濟，裁定聲請駁回。

蔡男不服裁定，提起抗告，主張檢方命令入監執行影響其權益，他父母年邁，他會重新做人等語，案件由台灣高等法院審理。

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高院認定，蔡男是因法院裁判而遭剝奪人身自由，本件提審聲請不合法，經核也無濫用裁量權情形，蔡男共計犯3次公共危險案件，檢察官於本案執行時，蔡男繳納這次判決併科罰金3萬元之外，6月徒刑部分，檢察官不准易科罰金，蔡男3月5日入監執行。

高院指出，蔡男不服檢察官於本案執行時，就裁量否准其聲請有期徒刑得易科罰金部分，而對檢察官執行指揮不服，應向法院聲明異議，而非聲請提審，本件抗告無理由，日前駁回確定。（編輯：張銘坤）1140406

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