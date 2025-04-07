桃園男子持關刀模型殺妻 最高法院判無期徒刑定讞

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（中央社記者林長順台北7日電）桃園徐姓男子假釋出獄後發現妻子與其他男子親密合照，涉嫌持關刀模型等物攻擊妻子致死。一、二審及更一審均依殺人罪判處徐男無期徒刑。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決指出，徐男與曾姓妻子育有一子，徐男因案入監服刑，民國110年6月假釋出獄後與妻女等人同住於桃園市八德區租屋處。同年7月間，徐男查看妻子手機相簿時，發現妻子與某名男子親密合照，另懷疑妻子與男子私下外出，雙方發生爭執。

110年7月11日凌晨，徐男在租屋處將妻子壓制在客廳地板，涉毆擊對方胸腹部、頭臉頸部並持金屬製關刀模型及除塵紙滾筒戳擊妻子胸部、將關刀模型以直插方式戳入妻子的口腔，造成妻子多處內外傷、骨折，導致妻子因外傷出血及肺內吸入血液而窒息死亡。

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徐男在法院審理時，辯稱他與妻子在案發時一起服用毒品咖啡包後，見妻子出現抽搐情形，他因神智不清，誤認妻子中邪，所以才對妻子驅邪，並無殺人犯意。一、二審均不採信徐男辯詞，依殺人罪判處徐男無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院撤銷原判並發回更審。

台灣高等法院更一審考量，徐男是出於不確定故意殺人，與一開始就打算置他人於死的直接故意有所區別，而且是因為感情因素，未能克制衝動而起殺機，認為原審判決無違誤，仍依殺人罪判處無期徒刑。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1140407