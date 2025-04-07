台中看守所遭爆糾眾圍毆 中檢：查無實證已簽結

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中7日電）有民眾在網路爆料，1名楊姓收容人2023年在台中看守所內遭黃姓主任帶頭圍毆，收容人因脾臟撕裂傷送醫。台中地檢署今天表示，楊男2度提告傷害，調查後查無實證，已經簽結。

台中地檢署今天表示，楊姓收容人在2023年間提告傷害案件，調查後查無犯罪實據，於2023年10月簽結。收容人又於2024年間再就同一事件提告重傷害等案件，調查後仍查無犯罪實據，於2024年10月簽結

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

有民眾在網路爆料，2023年6月間，台中看守所內1名楊姓收容人遭上銬在主管台前，先被呼巴掌後來又被圍毆，黃姓主任腳踹楊男前胸，還拿T字鎖狂打左後背，造成楊男脾臟撕裂傷，2天後送醫治療，在療養舍住了2個月。

爆料內文提到，楊姓收容人後來提告，台中地檢署和監察院調查後都不了了之，質疑「官官相護」。文中強調，2023年6月楊男的就醫紀錄就是鐵證。（編輯：李淑華）1140407