幫派開虛擬貨幣店涉替詐團洗錢 刑事局逮9人送辦

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（中央社記者劉建邦台北7日電）孫姓天道盟分子開設虛擬貨幣實體店面，涉嫌替詐騙集團洗錢，並以高價販賣虛擬貨幣給詐騙被害人。刑事局掌握線索，循線逮捕孫男等9人送辦，並搜出大批泰達幣。

刑事局今天召開記者會，國際刑警科偵一隊隊長張詔雄說，前年與美國國土安全調查署合作偵破工程師、系統商等涉及詐騙案件，循線掌握有虛擬貨幣交易所疑似協助詐騙集團洗錢，孫姓男子等人涉有重嫌。

警方說，孫姓男子有天道盟背景，得知虛擬貨幣熱門，夥同小弟在新北市開設虛擬貨幣實體店面，實則涉嫌與詐騙集團合作，協助以虛擬貨幣洗錢，犯案時間從去年1月開始。孫男為規避查緝，刻意選擇機車行或宮廟當成收取贓款及洗錢地點。

刑事局指出，與孫姓男子合作的詐騙集團，都以假投資手法誘騙年紀較大的被害人，因為大部分長輩不太清楚如何查詢虛擬貨幣的費用，導致孫男可從中賺取相關費用。

刑事局掌握線索多時，去年4月、8月分批執行搜索，在新北市、嘉義市逮捕孫姓男子等9人到案，查扣價值約新台幣2014萬元的泰達幣。孫男遭逮後辯稱未從事詐騙，但警方在他公司發現偽造幣商證書，警詢後依詐欺等罪嫌把孫男等人移送檢方偵辦。

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此外，刑事局另查獲藏匿在新北市土城區社區大樓的詐騙機房，發現背後金主為江姓幫派分子，警詢後依詐欺等罪嫌把江男等4人移送檢方偵辦。

刑事局表示，詐騙集團常以假投資手法誘導被害人，並指定看似合法的虛擬貨幣店進行交易，實則把相關費用轉至詐騙集團掌控人頭錢包，達成洗錢目的。民眾對幣商有疑慮，可至金融監督管理委員會證券期貨局官網查詢合法業者名單，或撥165反詐騙專線諮詢。（編輯：蕭博文）1140407