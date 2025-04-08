誹謗侮辱豪宅社區主委 名媛李珍妮涉3罪起訴

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（中央社記者劉世怡台北8日電）名媛李珍妮被控在知名豪宅社區擔任資訊通訊委員期間，分別在社區、管委會LINE群組及區分所有權人會議時，批評、侮辱戴姓女主委。北檢今天偵結，依加重誹謗、公然侮辱、誹謗罪嫌起訴。

台北地檢署公布起訴書指出，李珍妮（現改名為李洢鏵），擔任帝寶社區管委會資訊通訊委員，於民國111年11月23日，以暱稱「Jenny Lee」在人數41人的社區的「帝雅會」LINE群組發文，指戴姓女主委是說謊精，35萬元要匯就馬上匯了。

李女在同年12月6日，李女在人數17人的社區的「管委會」LINE群組，以回覆戴女留言，辱罵「說謊女」。

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李女在同年12月10日，在社區俱樂部交誼廳舉辦的區分所有權人會議時，明知有165人出席，當眾說「我身為住戶，我不願意我繳的管委會的錢、管理費去支付她的特助、給她的家人、跟給她的什麼友人，當我們的採購人員，這個根本就假公濟私」。

戴女向台北市大安警分局提告，案經台北地檢署偵結，將李女不起訴後，經再議程序，由台灣高檢署發回，台北地檢署再行偵辦後，今天偵查終結，認定李女行為分別構成加重誹謗、公然侮辱、誹謗共3罪，將李女起訴，建請法院分論併罰。（編輯：張銘坤）1140408