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詐團成員攬越南籍7名學生當車手 竹檢起訴9人

2025/4/8 19:28（4/8 19:36 更新）
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黃姓男子與槃姓女子招攬7名越南籍學生加入詐騙集團擔任車手，危害社會治安與金融秩序，新竹地檢署8日偵結，依犯組織犯罪防制條例等罪嫌起訴9名犯嫌。中央社記者郭宣彣攝 114年4月8日
黃姓男子與槃姓女子招攬7名越南籍學生加入詐騙集團擔任車手，危害社會治安與金融秩序，新竹地檢署8日偵結，依犯組織犯罪防制條例等罪嫌起訴9名犯嫌。中央社記者郭宣彣攝 114年4月8日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）新竹地檢署今天表示，黃姓男子、槃姓女子招攬越南籍7名學生加入詐騙集團擔任車手，危害社會治安與金融秩序，案件今天偵結，將9人依犯組織犯罪防制條例等罪嫌起訴。

新竹地檢署起訴書指出，由綽號「阿俊」（真實姓名年籍不詳，追查中）等人組成詐騙集團，透過越南籍黃男、槃女招攬來台就學的7名越南籍學生加入，並由7人擔任車手。

檢方表示，此詐騙集團成員會透過通訊軟體聯繫被害人，透過編造假投資、假購物、假租屋、假借款等情境，誘騙對方匯款至特定人頭帳戶。

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檢方指出，7名學生依照詐騙集團組織分工，至各超商提款機提領現金，取得詐騙款項後，交給黃男或槃女後於越南商店匯兌為越南盾，轉至「阿俊」等人指定帳戶；越南籍學生每次提領可獲報酬為新台幣2000元至7000元等。

檢方表示，此9名詐騙集團成員不以正途賺取所需，反助長詐欺犯罪猖獗，今天案件偵結，依犯組織犯罪防制條例、加重詐欺取財等罪嫌起訴，並建請新竹地方法院加重求處1年9個月以上有期徒刑，以資懲儆。（編輯：方沛清）1140408

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