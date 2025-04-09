陳時奮控誣告案二審 高虹安：沒有捏造證據

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）遭停職的新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮自訴誣告罪，一審判刑10月，經上訴，台灣高等法院今天開庭。高虹安庭上說，她沒有捏造證據，沒有誣告。

全案緣於，高虹安不滿陳時奮於民國110年在臉書（Facebook）發文指出「被指導教授除名的高虹安」等言論，提告加重誹謗罪；陳時奮獲不起訴處分後，自訴高虹安誣告罪嫌。

一審台北地方法院判決指出，高虹安明知博士論文有抄襲期刊論文情事，陳時奮發文指控內容與事實並無相悖，竟對陳時奮提告，具誣告的直接故意，依誣告罪判處10月徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今年1月9日首度開庭，高虹安做無罪答辯，陳時奮則請求重判。二審今天再度開庭。

高虹安庭上表示，當時提告時沒有捏造證據，且有提出完整的博士論文，足證她沒有誣告；高虹安的辯護人認為，部分自訴援引證據與本案無關，無證據能力。

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陳時奮未到庭，委由律師出庭，主張部分援引證據應受原審對證據能力的拘束。

另方面，針對媒體報導台灣高等檢察署罕見於自訴案中派檢察官到庭，高檢署解釋，依刑事訴訟法規定，檢察官對於自訴案件「得」於審判期日出庭陳述意見，今天到庭的檢察官是本案合議庭對應的公訴檢察官，依高院蒞庭通知到庭。（編輯：蕭博文）1140409