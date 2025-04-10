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陸籍人士須補喪失原籍證明反彈大 陸委會：4種情況可具結
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幫派成員開人頭公司替詐團洗錢 刑事局逮19人

2025/4/10 17:14（4/10 17:26 更新）
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刑事局10日表示，四海幫王姓男子利用會計專業涉詐騙多家企業遭法辦，後續發現王男成立人頭公司替詐騙集團洗錢，循線逮捕19人送辦。圖為警方展示查扣證物。中央社記者劉建邦攝 114年4月10日
刑事局10日表示，四海幫王姓男子利用會計專業涉詐騙多家企業遭法辦，後續發現王男成立人頭公司替詐騙集團洗錢，循線逮捕19人送辦。圖為警方展示查扣證物。中央社記者劉建邦攝 114年4月10日
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（中央社記者劉建邦台北10日電）四海幫王姓男子涉嫌利用會計專業詐騙多家企業遭法辦，後續另成立人頭公司替詐騙集團洗錢。刑事局掌握王男共設37家人頭公司，洗錢總額達25億元，逮捕王男等19人送辦。

刑事局今天召開記者會，偵一大隊副大隊長李建翰說，詐防中心近期分析有不法集團以開發公司、企業社等名義向金融機構申辦帳戶，涉嫌協助詐騙集團洗錢，初查30人受害，以57歲王姓男子為首的不法集團涉有重嫌。

警方表示，王姓男子有四海幫背景，曾假冒會計師事務所、顧問公司總經理詐騙多家企業遭逮，隨後又在台中地區開設多家人頭公司，且常向銀行申辦以公司為名的金融帳戶，再派員工提領由詐騙集團匯入的不法款項。

警方說，詐騙集團透過管道與王姓男子取得聯繫，當收取到詐騙款項時，就把詐騙得手的費用轉至由王男提供的人頭公司帳戶，王男再通知公司業務前往銀行領款，每次提領都達新台幣上百萬元。

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刑事局掌握線索多月，分別於去年11月、今年1月至2月赴台中市等處逮捕王姓男子等19人到案，搜出現金700萬元、大批金融卡及支票、人頭公司相關資料等贓證物。

警詢後依違反組織犯罪防制條例、刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將王姓男子等19人移送台中地檢署偵辦。刑事局表示，持續打擊詐騙才可斷掉幫派金流，至於藏匿在詐騙集團背後的幫派，將是後續重點打擊方向。（編輯：蕭博文）1140410

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