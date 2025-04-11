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九州博弈涉洗錢案 陳政谷林明佐交保二度撤銷

2025/4/11 15:54（4/11 16:23 更新）
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圖為陳政谷（左）3月26日出庭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中地院審理九州博弈集團涉賭博、洗錢案，裁定總裁陳政谷及涉洩密的刑事局前警政監林明佐交保、電子腳環監控，經檢方提抗告，台中高分院今天二度撤銷具保，再發回原審更裁。

台灣高等法院台中分院今天發布新聞稿表示，林明佐、陳政谷因違反貪污治罪條例等案件，前經台中地院准許陳政谷以新台幣2億元、林明佐以1200萬元具保，經台中高分院撤銷發回後，原審仍維持原保證金，並附加電子監控等條件。

台中高分院指出，准許停止羈押部分檢察官不服，經提起抗告，台中高分院合議庭認為，原審裁定尚有違誤之處，撤銷原審裁定，再次發回原審法院。

合議庭認為，林明佐部分依起訴書所載，受賄賂及財產來源不明達6616萬餘元，雖被依法扣押約1216萬餘元，但約有5400萬元差額不知去處，維持之前1200萬元交保，不足以擔保不會偷渡或其他方式非法離境，且疾病部分尚有保外就醫機制。

陳政谷部分，合議庭認為，警方於民國112年5月間進行搜索，陳政谷同年6月在機場準備出境時，被警方緊急拘提到案，後續也未在台中的居所。

此外，合議庭指出，依起訴書所載九州集團網站賭資金額438億餘元，並記載本案已扣押金融帳戶存款及不動產合計41億餘元，原審裁定2億元保釋金，與犯罪金額比例懸殊，原審仍維持2億元交保金額，沒有說明何以維持相同金額理由。

陳政谷今天透過律師發布聲明表示，他經法院裁定2億元交保、電子腳環監控等措施，已認為不符合比例原則，當時未提起抗告是不想浪費社會資源。檢察官濫用國家公權力進行毫無理智的抗告，只是宣洩個人情緒，浪費國家資源。

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台中地檢署查出位在台中市的九州博弈集團旗下管理的科技公司開發第三方支付系統萬付通，提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪。檢方發現內政部警政署刑事警察局前警政監林明佐擔任台中市警察局刑事警察大隊長時，涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，洩漏偵查秘密給集團成員。全案於民國113年檢方偵結起訴陳政谷等32人。

陳政谷與林明佐等人在檢方偵辦期間遭收押，台中地院今年3月間分別裁定陳政谷與林明佐各以2億元、1200萬元交保。案經台中地檢署提起抗告，台中高分院3月26日發回更裁後，中院裁定2人增加電子腳環監控等措施。（編輯：郭諭儒）1140411

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圖為刑事局前警政監林明佐3月26日坐輪椅出庭。（翻攝照片）
圖為刑事局前警政監林明佐3月26日坐輪椅出庭。（翻攝照片）
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