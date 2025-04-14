屏東廢棄豬舍旁聚賭 警逮15人送辦

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（中央社記者黃郁菁屏東縣14日電）屏東崁頂鄉近日有賭客藏身廢棄豬舍旁聚賭，警方昨前往查緝，陰雨綿綿中仍逮獲屋主、莊家及賭客共15人，查扣賭資新台幣9萬餘元，全案依賭博罪移送法辦。

東港縣政府警察局東港分局今天發布訊息表示，近日接獲情報，在崁頂鄉廢棄豬舍旁有人聚集賭博，獲報立即深入調查蒐證，案經多日蒐證調查後，昨天下午3時30分許，持屏東地方法院搜索票前往查緝。

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東港警分局表示，昨天陰雨綿綿，賭客依然「賭性堅強」，當場逮獲屋主、莊家及賭客共15人，以撲克牌（九仔生）為賭具從事賭博行為，現場查扣賭資9萬5300元、撲克牌、骰子等不法證物，全案依刑法賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

東港警分局長高志正表示，轄內不容許違法行為，如民眾在社區中發現可疑不法情事，應立即向警察機關報案及檢舉，警方將全力查處，淨化社會治安，掃蕩地下賭場，斬斷不法根源。（編輯：吳素柔）1140414