九州博弈集團案林明佐更裁羈押 陳政谷3.5億交保

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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中九州博弈集團案，台中地院裁定總裁陳政谷及涉洩密的刑事局前警政監林明佐交保，經檢方抗告，台中高分院二次發回更裁後，地院今天裁定林明佐羈押，陳政谷改新台幣3.5億元交保。

台中地方法院今天下午3時召開羈押庭審理，陳政谷與林明佐陸續出庭。合議庭於下午5時10分裁定，陳政谷改以3億5000萬元具保，並維持限制住居、限制出境出海8個月，每週3天至派出所報到，以及使用電子腳環等科技設備監控。

林明佐部分，改羈押禁見，10日內可提起抗告。

台中地檢署查出位在台中市的九州博弈集團旗下管理的科技公司開發第三方支付系統萬付通，提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪。檢方發現內政部警政署刑事警察局前警政監林明佐擔任台中市警察局刑事警察大隊長時，涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，洩漏偵查秘密給集團成員。全案於民國113年檢方偵結起訴陳政谷等32人。

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陳政谷與林明佐等人在檢方偵辦期間遭收押，台中地院今年3月間分別裁定陳政谷與林明佐各以2億元、1200萬元交保；案經台中地檢署提起抗告，台灣高等法院台中分院3月26日發回更裁後，台中地院裁定2人增加電子腳環監控等措施。

案經中檢再提起抗告，台中高分院合議庭認為，原審裁定尚有違誤之處，11日撤銷原審裁定，再次發回原審法院更裁。（編輯：陳仁華）1140414