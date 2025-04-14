九州博弈集團案陳政谷稱沒錢不願具保 改羈押禁見2個月

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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中九州博弈集團案，台中地院今天重開總裁陳政谷及涉洩密的刑事局前警政監林明佐羈押庭後，晚間裁定林明佐收押、陳政谷以新台幣3.5億元交保，但陳政谷不願具保，法院改裁定羈押禁見。

台中地方法院今天下午3時召開羈押庭審理，陳政谷與林明佐陸續出庭；合議庭於下午5時10分裁定，陳政谷改以新台幣3億5000萬元具保，及使用電子腳環等科技設備監控；林明佐部分，改羈押禁見。

但陳政谷當庭表示，他不願意接受交保，並說自己沒錢，不會再提高交保金，寧願再羈押2個月；經合議庭再行評議，晚間近7時裁定，陳政谷改羈押禁見2個月，10日內可提起抗告。

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陳政谷與林明佐等人在檢方偵辦期間遭收押，台中地院今年3月間分別裁定陳政谷與林明佐各以2億元、1200萬元交保；案經台中地檢署提起抗告，台灣高等法院台中分院3月26日發回更裁後，中院裁定2人增加電子腳環監控等措施。

案經中檢再提起抗告，台中高分院合議庭認為，原審裁定尚有違誤之處，11日撤銷原審裁定，再次發回原審法院更裁。（編輯：陳仁華）1140414

台中九州博弈集團案，台中地方法院14日重開羈押庭審理，法院裁定總裁陳政谷（前）以新台幣3.5億元交保，但他不願具保，法院改裁定羈押禁見2個月，10日內可提起抗告。中央社記者蘇木春攝 114年4月14日