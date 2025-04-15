黑幫要角「京葵」涉暴力討債 北市刑大檢肅送辦

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）有「黑道學霸」之稱的竹聯幫仁堂明仁會前任會長「京葵」，涉協助處理車禍賠償等事由，以暴力討債方式指揮幫眾脅迫被害人簽千萬鉅額本票，北市警方13日逮「京葵」等7嫌送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天舉行破案記者會，副大隊長郭建成表示，市警局中山分局日前接獲情資，指綽號「京葵」的39歲林男等人，涉嫌從事暴力討債並經營毒品分裝場販售毒品，隨即和市刑大共組專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦。

專案小組自今年1月開始著手調查，「京葵」等人涉嫌於民國113、114年間，以協助他人處理車禍賠償等事由，指揮旗下成員脅迫被害藍領工人簽下新台幣1050萬元的鉅額本票，再指示旗下幫眾至被害人的新北市住所滋擾和張貼恐嚇傳單，威逼被害人支付財物。

此外，他案另一名被害工人因借款126萬元，卻無力償還高額利息，即便和「京葵」等人相識，仍遭囚禁、逼迫還款，並簽下200萬元本票。

專案小組經長期蒐證完備，於4月13日拂曉出擊至北市民族東路一處當舖（幫派據點）執行拘搜行動，將「京葵」等7嫌查緝到案。

同時，扣押現金410萬餘元、第二級毒品依托咪酯4939克等多樣毒品，以及從事高利貸的還款紀錄、借據、商業本票等證物一批。

「京葵」辯稱，平時有出入當舖，也曾和被害人有接觸過，但否認相關犯行。

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據了解，「京葵」原本為跆拳道明日之星，因保送國立台灣師範大學，而有黑道學霸之稱，近年行事轉趨低調。

全案詢後將7嫌依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例及刑法恐嚇取財等罪，移請北檢偵辦，並對主嫌等人聲請羈押。（編輯：李淑華）1140415