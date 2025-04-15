高檢署推溯源打詐1個月逮4524人 查扣近2億元

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（中央社記者劉世怡台北15日電）高檢署表示，懲詐團隊自2月10日起1個月針對假投資詐騙、非法第三方支付業者等電信詐欺犯罪溯源查緝，查獲4524人，查扣犯罪所得新台幣近2億元、泰達幣逾203萬顆。

台灣高等檢察署今天發布新聞稿指出，為落實打詐綱領2.0，瓦解電信網路詐欺集團，強化詐欺犯罪被害人的保護等策略，統合懲詐團隊召開會議，強化查緝及追訴。

高檢署表示，自今年2月10日起至3月10日止，針對假投資詐騙、非法第三方支付業者、非法幣商業者及不動產詐騙等高發性電信詐欺類型強化查緝及追訴，共計查獲（含起訴，不包括單純人頭帳戶以外）3180 件、4524人（含車手2986人），羈押663人。

另外，查獲機房21座、水房26座，並查扣犯罪不法利得新台幣1億9312萬餘元、泰達幣203萬7837顆，不動產13筆、汽車24輛。

其中，台北地方檢察署「斬金行動」，查獲詐騙集團以假投資方式配合假出金詐欺水房，以假出金匯款予被害人達8億餘元誘使被害人繼續投資，被害人達5000餘人，財損金額約150多億元，羈押52名嫌犯。

另外，雲林地檢署起訴「假幣店、真水房」及「假物流、真車手」詐騙集團，被害金額達31億元，被告等人經檢察官起訴，求處有期徒刑20年。

高檢署統計，全國各地方檢察署電信詐欺及單純人頭帳戶案件新收數，2024年與2023年相較，分別下降 26.89%、39.52%，顯見懲詐團隊「刨根溯源查緝及查扣犯罪資產」決心與努力已漸生成效，後續將持續對於高發性詐欺類型強化查緝、聲請羈押及從重量刑，以嚴懲不法。

另外，為源頭管控及杜絕詐欺案件發生，高檢署持續強化跨部會聯繫合作，並與金融機構、電信事業、境內外網路平台業者、提供虛擬資產服務事業、第三方支付業者、電商業者、網路遊戲業者等7大關鍵產業建立聯繫平台，公私協力合作，共同從源頭防詐及打詐。

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針對有效填補被害人所受損害部分，高檢署指出，為落實罪贓返還，自112年7月推行追贓返還計劃，透過偵查及審理中移付法院和、調解，由被告賠償被害人所受損害，並以此做為向法院求處量刑、上訴的依據，經統計自112年7月至113年12月止，和、調解件數為1萬3938件，和、調解金額為30億6970萬元。

高檢署表示，持續研議快速、有效取回被害人所受財產損害的精進機制措施，以填補被害人所受損害；期待能抑制詐欺犯罪，達到減少詐欺發生數、降低財損數的保護被害人目標。（編輯：戴光育）1140415