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宵小趁雨天竊蒜頭 虎尾警攔查圍捕人贓俱獲

2025/4/16 13:58（4/16 14:01 更新）
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莊姓和楊姓男子12日深夜開車到雲林縣褒忠鄉偷蒜頭，警方獲報後迅速展開攔查行動，在虎尾鎮興南大橋東側攔下涉案車輛，查獲550台斤蒜頭及安非他命等毒品。 （警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年4月16日
莊姓和楊姓男子12日深夜開車到雲林縣褒忠鄉偷蒜頭，警方獲報後迅速展開攔查行動，在虎尾鎮興南大橋東側攔下涉案車輛，查獲550台斤蒜頭及安非他命等毒品。 （警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年4月16日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）莊姓和楊姓男子12日深夜開車到雲林縣褒忠鄉偷蒜頭，正好被蒜農看到，立即報警並告知車牌和逃逸方向，警方展開攔查，2小時內迅速人贓俱獲，全案依法送辦。

12日晚間雲林地區下雨，莊姓與楊姓男子（皆為50歲）認為雨天不會有農民巡田水，因此深夜到褒忠鄉偷竊蒜頭，正巧蒜農發現2人犯案，立即報警並告知嫌犯座車的車牌和逃逸方向。

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雲林縣虎尾警分局今天表示，警方12日晚間10許接獲報案後迅速展開攔查行動，在晚間11時許成功在虎尾鎮興南大橋東側攔下涉案車輛，查獲550台斤蒜頭及安非他命等毒品，當場人贓俱獲。

警方調查莊、楊姓男子共竊取蒜頭重量約550台斤，市值約新台幣1萬7050元；另在車內查獲安非他命等證物，全案依竊盜罪及毒品危害防制條例等移送雲林地檢署偵辦，並建請法院羈押，後續將持續追查有無涉及其他竊盜案件，杜絕不法。（編輯：李淑華）1140416

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