罷免案涉死亡連署台中達154人 中檢他字案調查釐清

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（中央社記者蘇木春台中17日電）中選會向最高檢察署告發涉嫌偽造或往生者連署的罷免案，其中台中市部分，涉死亡連署的「提議前死亡」人數共154人；中檢今天表示，全案已分他字案調查，將釐清涉案責任歸屬。

台中地檢署今天表示，檢方接獲相關情資後，已分他字案調查，檢察官將進行後續偵查作為，釐清涉案責任歸屬。

中選會向最高檢察署告發41件涉嫌偽造或往生者連署的罷免案。根據第一階段查對結果（不含補件），其中15案為泛藍立委、17案為民進黨立委、8案為泛綠議員、1案為遭停職的新竹市長高虹安罷免案。

台中市8席區域立委，全數面臨罷免；其中，遭提案罷免的民進黨立委資料中，「提議前死亡」人數，蔡其昌有83人、何欣純有66人。

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另外，遭提案罷免的國民黨立委資料中，「提議前死亡」人數，顏寬恒1人、廖偉翔3人、黃健豪1人。

針對死亡連署認定標準，中選會說明，符合資格要件的提議人，在罷免案提出日後死亡，提議仍有效；如果提議人在罷免案提出日前已死亡，應刪除，相關規定都有依循標準。（編輯：陳仁華）1140417