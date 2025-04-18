詐騙集團假冒黃仁勳誘投資 外籍車手收款落網判刑11月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中18日電）台中陳姓男子去年6月間，收到假冒輝達執行長黃仁勳的加入好友通知，在詐團慫恿下欲投資股票，幸家人發現報案，警方將收款的外籍熊姓車手送辦，台中地院依詐欺等罪判熊男11月確定。

台中市警察局第五分局今天表示，陳姓男子民國113年6月間，收到通訊軟體跳出「黃仁勳」的好友通知，加入後收到1名自稱助理的人員，說明可下載軟體投資股票，便籌措新台幣250萬元準備投入。

幸經陳男的家人及時發現報案，並配合警方與收款車手，相約在台中市太平區某家便利商店交款，待馬來西亞籍熊姓男子持假證件到場後，員警立即上前表明身分逮人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

熊男到案稱，他以旅遊名義來台，在朋友介紹下從台北搭高鐵到台中擔任面交車手，每次取款可獲得馬幣500元（約新台幣3600餘元）至馬幣1000元（約新台幣7300餘元）的報酬，且護照及手機都被扣留，詐團在馬國也有同夥，他擔心落網後供出上手被報復。

熊男被警方依詐欺等罪送辦，經檢方聲押獲准並起訴，全案日前由台中地院以加重詐欺及組織犯罪等罪嫌判處有期徒刑11月，並於執行完畢後驅逐出境，全案確定。（編輯：張雅淨）1140418