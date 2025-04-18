加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
苗栗男子持雙刀挾持女友 與警對峙中槍身亡
首頁 / 社會

男在路口張貼前女友私密照 嘉院判5月、8月徒刑

2025/4/18 13:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）廖姓男子被控與女友交往時竊錄其私密部位，分手後將女友裸露照片張貼在路口號誌箱供人觀覽，遭警方函送起訴，嘉院審結，涉及刑法2罪分別判處5月及8月徒刑。可上訴。

嘉義地方法院判決書指出，廖男與女友自110年1月至111年11月交往期間，廖男竊錄2人發生性行為過程，以及其女友胸部等隱私部位影片。

判決書表示，廖男自111年11月間與女友分手後，將女友裸露胸部照片，以及自竊錄影片中擷取女友裸露身體隱私部分照片並列印成照片，於去年3、4月間，將照片張貼在市區路口旁的號誌箱上，供不特定多數人觀覽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

嘉院指出，案經被害人向嘉義縣市警方報案並函送法辦，嘉義地檢署偵結起訴。廖男涉及刑法無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪；以及涉刑法未經他人同意，無故以他法供人觀覽非法竊錄的性影像罪。

嘉院審酌廖男對於他人的性隱私法益欠缺尊重，所為實屬不當；且開庭時先否認部分犯罪，後來才坦承全部犯行，且未與被害人成立調解，分別判處有期徒刑5個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，以及判處有期徒刑8個月。（編輯：林恕暉）1140418

#嘉義地方法院
#嘉院
#嘉義地檢署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：