男在路口張貼前女友私密照 嘉院判5月、8月徒刑

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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）廖姓男子被控與女友交往時竊錄其私密部位，分手後將女友裸露照片張貼在路口號誌箱供人觀覽，遭警方函送起訴，嘉院審結，涉及刑法2罪分別判處5月及8月徒刑。可上訴。

嘉義地方法院判決書指出，廖男與女友自110年1月至111年11月交往期間，廖男竊錄2人發生性行為過程，以及其女友胸部等隱私部位影片。

判決書表示，廖男自111年11月間與女友分手後，將女友裸露胸部照片，以及自竊錄影片中擷取女友裸露身體隱私部分照片並列印成照片，於去年3、4月間，將照片張貼在市區路口旁的號誌箱上，供不特定多數人觀覽。

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嘉院指出，案經被害人向嘉義縣市警方報案並函送法辦，嘉義地檢署偵結起訴。廖男涉及刑法無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪；以及涉刑法未經他人同意，無故以他法供人觀覽非法竊錄的性影像罪。

嘉院審酌廖男對於他人的性隱私法益欠缺尊重，所為實屬不當；且開庭時先否認部分犯罪，後來才坦承全部犯行，且未與被害人成立調解，分別判處有期徒刑5個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，以及判處有期徒刑8個月。（編輯：林恕暉）1140418