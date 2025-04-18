核二廠長涉收賄逾百萬元 法院裁定羈押禁見

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（中央社記者林長順台北18日電）檢廉獲報，台灣電力公司第二核能發電廠曾姓廠長涉收受業者賄賂逾上百萬元，另有財產來源不明。台北地檢署昨天搜索並約談曾男等人，訊後聲押曾男。台北地方法院晚間裁定曾男羈押禁見。

另外，同案被告曹姓業者新台幣100萬元交保，其妻子黃姓女子則請回。

檢廉獲報，曾男於民國113年間辦理焚化爐系統更新相關採購案期間，涉嫌收受曹姓業者賄賂，金額超過100萬元，另有數百萬元財產來源不明。

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北檢昨天指揮廉政署搜索核二廠曾男辦公室等地，並約談曾男、曹姓業者及黃姓妻子等人到案。全案朝貪污治罪條例不違背職務行收賄罪及財產來源不明罪偵辦。

台電公司昨天發出聲明指出，秉持勿枉勿縱，絕不護短，全力配合司法偵查；本案進入司法程序，若經查證屬實，依規定嚴懲不貸；將持續精進採購業務制度，檢討採購流程控管及防弊措施，以建立廉政風氣。（編輯：管中維）1140418