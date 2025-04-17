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核二廠長涉受賄 台電：全力配合偵辦、精進採購制度

2025/4/17 20:31（4/17 20:33 更新）
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第二核能發電廠廠房外觀。（圖取自維基共享資源，作者Ellery，CC BY-SA 3.0）
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（中央社記者曾智怡台北17日電）台電核二廠曾姓廠長涉收受業者賄賂逾上百萬元，另有財產來源不明，預計晚間移送北檢複訊。台電表示，將秉持「勿枉勿縱」及「絕不護短」原則，全力配合偵辦，並持續精進採購業務制度及防弊措施，以建立廉政風氣。

檢廉獲報，台灣電力公司第二核能發電廠曾姓廠長涉收受業者賄賂逾上百萬元，另有財產來源不明。台北地檢署今天兵分17路搜索，約談曾男等6人說明，預計晚間將移送北檢複訊。

台電表示，事前即就本案與檢廉單位緊密聯繫與合作，將秉持「勿枉勿縱」及「絕不護短」原則，全力配合司法偵查機關偵辦。本案已進入司法程序，若經查證屬實，一定依規定嚴懲不貸。

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台電指出，將持續精進採購業務制度，檢討採購流程控管及防弊措施，並強化機關廉潔宣導，以建立廉政風氣。

檢廉獲報，曾男於民國113年辦理焚化爐系統更新相關採購案期間，涉嫌收受曹姓業者賄賂，金額超過新台幣100萬元，另有數百萬元財產來源不明。（編輯：楊蘭軒）1140417

#台北地檢署
#台灣電力公司
#北檢
#台電
#核二廠
#檢廉
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