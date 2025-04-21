加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
關稅因應／880億支持方案申請條件放寬 輸美3年實績門檻擬部分取消
首頁 / 社會

男持打火機點燃機車座墊縱火 基隆警鎖定犯嫌

2025/4/21 11:08（4/21 11:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
一名頭戴鴨舌帽、身穿黑色短袖上衣男子，21日晚間10時許持打火機，點燃停放在基隆市光一路騎樓的機車座墊後離去，所幸火勢很快撲滅無人受傷。警方已鎖定犯嫌，將積極查緝到案說明。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年4月21日
一名頭戴鴨舌帽、身穿黑色短袖上衣男子，21日晚間10時許持打火機，點燃停放在基隆市光一路騎樓的機車座墊後離去，所幸火勢很快撲滅無人受傷。警方已鎖定犯嫌，將積極查緝到案說明。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年4月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆21日電）一名男子昨天晚間持打火機，點燃停放在基隆市光一路騎樓的機車座墊後離去，所幸火勢很快撲滅無人受傷。警方今天表示，已鎖定犯嫌，將積極查緝到案說明，全案朝公共危險罪嫌偵辦。

根據監視器畫面顯示，一名頭戴鴨舌帽、身穿黑色短袖上衣男子，昨天深夜10時許走在成功國宅光一路側騎樓，見一輛機車後座疑擺放塑膠袋，手持打火機數度在塑膠袋上點火，見已引燃塑膠袋便匆忙離去。

消防局獲報後立即派員前往現場，所幸火勢很快被撲滅，沒有人員受傷，但機車座墊後半部已遭大火燒毀。

google news透過 Google News追蹤中央社

機車車主檢視監視器畫面後表示，不認識犯嫌，機車雖然在他的名下，但平日都是父親使用，會詢問父親最近是否與人發生糾紛。鄰居說，犯嫌看起來不像是附近居民。

當地光華里長陳世豐指出，近期成功國宅周邊出現不明人士，稱沒錢吃飯隨機向店家借錢，且深夜有人鬼鬼祟祟上樓，疑要伺機行竊，華五街一樓店家擺放在騎樓的商品也遭人偷竊，希望警方能加強巡邏。（編輯：張銘坤）1140421

#機車
#消防局
#基隆市
#騎樓
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：