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裴祥泉遺產繼承權案 邱瓈寬提告敗訴確定

2025/4/21 11:27（4/21 11:59 更新）
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（中央社記者林長順台北21日電）製作人邱瓈寬在恩師裴祥泉去世後，與裴男兄弟及妹妹3人有遺產爭議，邱女提告3人對裴祥泉有重大侮辱或虐待情事等，喪失繼承權。一、二審均判決邱瓈寬敗訴。最高法院駁回邱女上訴，全案確定。

邱瓈寬及裴祥泉友人楊智明提告主張，裴祥泉的妹妹裴祥麟及兄弟裴祥雲、裴祥風等3人與裴祥泉久未往來，裴祥泉於民國90年間生病後，裴祥麟假借探視索要財物，經裴祥泉要求離開，仍以探視名義滋擾裴祥泉，甚至於病房內抽煙、用力關門或以滿是穢物垃圾桶薰擾裴祥泉，對裴祥泉有重大的精神虐待或侮辱情事；裴祥雲、裴祥風對裴祥泉消極不為聞問，異常疏離冷漠。

邱女等人指出，裴祥泉於104年1月21日書立代筆遺囑，明確表示裴祥雲等3人不得繼承之意。依民法規定，裴祥雲等3人已喪失繼承權。

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一、二審指出，裴祥泉生前不待見裴祥雲等3人，起因與3人對裴祥泉有無虐待或侮辱無關。再者，裴祥泉等兄弟姊妹4人均已年邁，各自有工作、家庭，彼此均未同住，3人單純未與裴祥泉積極往來，也與各自社經地位、現代社會的生活形態相符，難以認定對裴祥泉置若罔聞，未盡扶養義務。

一、二審認為，裴祥雲等3人於接獲通知後，均曾前往醫院探視裴祥泉，並非避而不見，難認裴祥雲等3人於裴祥泉往生前10餘年間消極與裴祥泉間感情疏離，即構成對裴祥泉重大虐待或侮辱情事，因此判決邱女等人敗訴。最高法院今天駁回上訴確定。（編輯：張銘坤）1140421

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