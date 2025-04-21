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陳宥丞應訊柯文哲案疑戴智慧眼鏡 北檢傳喚說明

2025/4/21 14:54（4/21 15:18 更新）
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台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金案期間，去年12月間傳喚民眾黨台北市議員陳宥丞(右)作證，陳宥丞疑戴有錄影、錄音功能的智慧眼鏡惹議，檢察官分案偵辦，21日下午傳喚陳宥丞說明。中央社記者林長順攝 114年4月21日
台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金案期間，去年12月間傳喚民眾黨台北市議員陳宥丞(右)作證，陳宥丞疑戴有錄影、錄音功能的智慧眼鏡惹議，檢察官分案偵辦，21日下午傳喚陳宥丞說明。中央社記者林長順攝 114年4月21日
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（中央社記者林長順台北21日電）台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金案期間，去年12月間傳喚民眾黨台北市議員陳宥丞作證，陳宥丞疑戴有錄影、錄音功能的智慧眼鏡惹議，檢察官分案偵辦，今天下午傳喚陳宥丞說明。

北檢偵辦前民眾黨主席柯文哲政治獻金案，為釐清政治獻金流向，去年12月20日指揮調查局北機站以證人身分傳喚陳宥丞說明，陳宥丞當天下午北檢複訊，訊後請回。

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網路紅人四叉貓去年12月23日在臉書（Facebook）貼文指出，陳宥丞北檢出庭作證配戴可拍攝錄影的智慧眼鏡，引發爭議。陳宥丞當時則表示，應訊過程均未配戴智慧眼鏡，僅在應訊結束後、受訪時配戴，並無在審訊過程中使用，相信檢調現場都有錄音錄影，可證明自己在應訊過程中並無使用。

對此，北檢分他字案偵辦陳宥丞是否涉及不法，今天下午傳喚陳宥丞說明。（編輯：李淑華）1140421

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