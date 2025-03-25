民眾之聲抖內與黨工涉折扣碼抽佣 北檢一併另案偵辦

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（中央社記者謝幸恩25日電）媒體報導，指民眾之聲YouTube頻道的「抖內」疑似流入木可公司，已由北檢分他字案偵辦中。北檢指出，頻道抖內的部分與民眾黨黨工以「折扣碼」發放競選小物分潤的部分均一併另案偵辦中。

台北地檢署偵辦前民眾黨主席柯文哲政治獻金案，即有媒體報導民眾之聲YouTube頻道的「抖內」（打賞）疑似流入木可公司，而當時的文宣部主任許甫則認為，因主管機關沒有明確函示，擔心觸法，因此打住。

自由時報今天報導，指民眾之聲YouTube頻道的「抖內」疑似流入木可公司，款項約為新台幣數百萬元，而木可公司則轉匯100萬元至民眾黨政治獻金專戶，標註文宣部專款專用，此部分由台北地檢署分他案偵辦中。

北檢表示，關於民眾之聲「抖內」的部分，已與民眾黨黨工陳智菡等人涉以「折扣碼」發放競選小物分潤的部分，均一併另案偵辦中。

檢方表示，為增進募款的金額，時任柯文哲競總財務長李文宗、木可公司負責人李文娟於民國112年12月間謀議以網紅宣傳的手法，提供專屬折扣碼使民眾享有優惠，並恣意支配所取得的募款所得，將使用專屬折扣碼的募款所得5%分潤給網紅宣傳者。

檢方指出，李文宗、李文娟委由民眾黨黨工許甫、陳智菡、吳怡萱及台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞以「木可好店」網路商店專屬折扣碼的方式在網路宣傳募款小物，並以「帶貨行銷費」、「訂單業績分潤」的請款項目，向木可公司收取分潤報酬，並由木可公司台北富邦銀行帳戶支付，其交易明細備註「帶貨行銷費」。

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檢方統計，許甫於113年2月5日、2月6日共收取4萬5000元；陳智菡於113年2月5日、2月6日、2月7日共收取7萬元；吳怡萱於113年2月15日收取6000元；黃瀞瑩於113年2月5日、2月6日共收取5萬元；陳宥丞於113年2月7日共收取6000元。

據了解，民眾之聲YouTube頻道頁面與留言區顯示「木可好店」的官網連結與折扣碼，除了網友可自由「抖內」頻道外，也可由折扣碼進入購買募款小物，此部分已由檢察官持續偵辦中，並釐清相關金流。（編輯：張銘坤）1140325