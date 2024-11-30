抖內條碼連結到木可專戶？民眾黨澄清：子虛烏有

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（中央社記者郭建伸台北30日電）媒體報導，民眾黨主席柯文哲競選總統時的捐款條碼，疑似連結到木可公司專戶。對此，民眾黨今天嚴正澄清，指這言論完全是子虛烏有，當時的圖片仍留存在臉書社群，掃描條碼即可進入「小額捐款網站」。

有名嘴在政論節目上表示，檢察官主動告知證人，選舉倒數時，柯文哲曾喊話支持者「抖內捐款」，當時提供的QR Code，外界以為是政治獻金帳戶，真相是直接連結到木可專戶。

民眾黨今天透過新聞稿指出，針對近期被傳喚的證人，指稱柯文哲於總統競選時募款的QR code，連結進入木可帳戶，完全是子虛烏有，該人士所言荒謬不實，政論節目卻「集體弱智」跟風，散播虛假訊息，實為台灣社會大不幸。

民眾黨指出，歷次募款的文宣與圖片仍留存於柯文哲臉書與眾多網路社群上，募款QR code掃描後進入「小額捐款網站」，任何人只需實際操作，即可辨別言論真偽，可惜所有節目主持人、來賓、後續報導者無人願求證、配合渲染、扭曲事實，已嚴重影響柯文哲與民眾黨聲譽，除了甚感遺憾，更必須嚴正澄清。

民眾黨表示，黨部無從得知檢方問話內容，作證是善盡公民基本義務，應本於基礎事實，相關人士在檢方偵辦期間應謹慎發言，切勿惡意誤導輿論、毀人清譽。（編輯：翟思嘉）1131130