嘉縣警務員涉販毒又侵占補助款 檢方偵結起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）42歲劉男擔任嘉義縣警察局警務員時，因缺錢被控侵占補助款及販賣毒品安非他命，劉男1月間面交毒品被逮移送法辦，嘉檢偵結，依貪污治罪條例、毒品危害防制條例罪嫌起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，劉員從警10餘年，曾擔任警分局的巡官、派出所長，以及嘉義縣警察局保安科警務員，為二線二星警官。

嘉義縣警察局今天表示，劉員原為警局風紀列管人員，對於其知法犯法，影響警譽重大，依警察人員人事條例予以記2大過免職，警政署已於今年4月1日核定發布，不過，劉員有1個月的申訴救濟期，目前仍處於停職狀態。

嘉檢表示，劉員因缺錢，今年2月11日利用網路交友軟體Band的群組，發布販賣毒品的訊息，遭喬裝為毒品買家的北市警大安分局員警鎖定並聯繫，達成以新台幣6000元毒品交易，雙方於3天後在嘉義市中興路面交時，劉員當場被人贓俱獲。

檢警調查，劉員被查獲前，曾遭自家的嘉義縣警方鎖定，劉員同樣在交友軟體發布販賣毒品訊息，被喬裝買家警察鎖定，雙方以3000元達成交易，安非他命毒品以超商「店到店」方式交貨，不料，警方於2月13日收到毒品包裹後，隔天劉員就被台北警方逮捕。

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嘉檢表示，劉員因涉嫌販毒遭逮後，檢警也發現劉員利用承辦業務機會，於今年1月間侵占中埔等3分局113年度監視器電費補助款計1萬9200元，將款項占為己有，以支付個人債務。

檢方審酌劉員為執法人員，不思廉潔自持，竟為圖私利犯案，已危害官箴並減損公務機關執法威信，且知悉毒品對人身心戕害嚴重性，竟仍罔顧他人健康，販毒牟利，所為殊屬不該，因此，建請量處適當刑責，並依貪污治條例規定宣告褫奪公權5年。（編輯：李淑華）1140422