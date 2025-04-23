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外交部：賴總統指派陳建仁任特使出席方濟各喪禮
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芳苑鄉農會代表、理事長先後遇襲 2嫌到案檢警偵辦

2025/4/23 14:35（4/23 15:06 更新）
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彰化芳苑鄉農會謝姓代表（左）於總幹事遴選前一天，遭人噴辣椒水、持球棒毆打；彰化縣警察局芳苑分局表示，已查緝2名犯嫌到案，以傷害罪嫌移請彰化地方檢察署偵辦。（民眾提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月23日
彰化芳苑鄉農會謝姓代表（左）於總幹事遴選前一天，遭人噴辣椒水、持球棒毆打；彰化縣警察局芳苑分局表示，已查緝2名犯嫌到案，以傷害罪嫌移請彰化地方檢察署偵辦。（民眾提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月23日
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（中央社記者鄭維真彰化23日電）彰化芳苑鄉農會有代表在總幹事遴選前遭人噴辣椒水、持球棒毆打，理事長林木村昨天也被人襲擊，甚至亮槍恐嚇；彰化縣警察局芳苑分局表示，已有2嫌到案，持續追緝涉案人。

芳苑鄉農會謝姓代表今天接受媒體聯訪表示，3月6日為農會總幹事遴選前一天，他在芳苑鄉一處工廠前遭2名男子攻擊，1人先來跟他談話，突然用辣椒水朝他噴臉，另1人持球棒追上來打他的腳。

謝姓代表說，他沒有與人結怨，由於事發隔天要遴選總幹事，他認為對方是針對選舉進行恐嚇。

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林木村表示，4月20日有一輛車在他住家附近停留許久，後來開到他家門口，他當時就感到奇怪；昨天他開完理事會，到王功一家餐廳用餐後，突然被人用球棒毆打，甚至亮槍恐嚇，對方隨即搭車離開。林木村控訴這2起暴力事件可能與選舉有關。

芳苑分局表示，接獲謝姓代表報案後，立即調閱相關監視器畫面並報請彰化地方檢察署檢察官指揮，3月10日查緝2名犯嫌到案，以傷害罪嫌移請地檢署偵辦，是否涉及芳苑鄉農會選舉糾紛，警方將配合檢察官後續偵處；至於昨天理事長被毆案件，警方已鎖定特定對象追查中。（編輯：陳仁華）1140423

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芳苑農會理事長遭人持球棒襲擊 彰警循線追查
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