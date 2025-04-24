台南國中生猝死解剖無毒品反應 霸凌案也不成立

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（中央社記者張榮祥台南24日電）台南1名國中生2月去世，疑在學校遭霸凌及餵毒，南檢解剖報告今天出爐，確認無毒品反應，死因是病毒感染導致心肌炎及心臟衰竭死亡；南市府也公布調查，確認霸凌案不成立。

台南市1名國中生猝死，家長在臉書（Facebook）發文掀起議論；家長指出，兒子於2月24日上午去世，死因不明，但醫師抽血驗出體內有毒藥物中毒反應；另有其他學生指證，兒子在校長期被同學霸凌，更被帶到廁所強迫餵毒。

台南地檢署分案偵辦，3月3日解剖驗屍，檢方今天公布法醫研究所出具猝死案解剖報告，法醫採集死者毛髮、血液、尿液檢驗，均無毒品反應，死者是因病毒感染導致心肌炎及心臟衰竭死亡。

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南市府教育局今晚也公布4月8日完成調查，確認霸凌案不成立；教育局指出，校方依「校園霸凌防制準則」調查，外聘特教、心理與律師相關背景委員，全力掌握人證、事證並訪談相關人員，以還原事實真相，14日已將書面資料寄給家長。

至於疑似餵毒部分，教育局表示，在取得全校164名學生家長同意下，3月10日全校性尿篩，毒品尿篩結果全數陰性，顯示毒品未滲入校園；校方已請專輔人員進行班級團體輔導，且提供家屬必要性協助。（編輯：陳仁華）1140424