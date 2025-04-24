高雄某托嬰中心兒虐 社會局：絕不寬貸

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（中央社記者洪學廣、蔡孟妤高雄24日電）民主進步黨籍高雄市議員李雅慧今天說，楠梓區某托嬰中心多名嬰兒被虐；高雄市政府社會局表示，經查施虐者是2名女工作人員，違法情事將依法裁處，絕不寬貸。

李雅慧透過社群網站臉書（Facebook）表示，經家長投訴，這間托嬰中心多名嬰兒被呼巴掌、強灌副食品、將奶瓶蓋打開強灌牛奶，還發現嬰兒身上多處瘀青等，追查後發現負責人過去也曾開托嬰中心，但涉虐兒事件停業，去年重開新的托嬰中心，再發生虐兒事件。

社會局說，2月19日受理通報，經調查監視器，2月10日到12日有8名嬰兒受不當餵食、不當按揉頸部等，目前都無傷勢。經查施虐者是2名女工作人員，其中楊姓照顧者有偽造文書等刑事案，經配合檢警4月搜查，取得證據後依法裁處，現正協助家長轉托。

社會局表示，獲報後第一時間啟動兒童及少年保護調查，報請檢警偵辦並協助受害家長提告，案件目前由檢警偵辦。

社會局說，由於違法事實明確，已達終止準公托標準，社會局已於114年4月15日函文終止準公共托育服務合作契約；人員不當照顧行為，調查後確認違反兒童及少年福利與權益保障法，社會局將依法裁處中心人員新台幣6萬元以上到60萬元以下罰鍰，並限制最長30年不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員。

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社會局表示，中心任用不適任人員、冒用托育人員身分提供服務，並有不實陳報等，機構管理違規情節嚴重，已違反兒少法規定，社會局將命停辦或廢止設立許可，也將就涉嫌偽造文書使公務員登載不實，主動函送檢察機關偵辦。

社會局說，將啟動1對1個管機制協助家長，提供左營區、楠梓等鄰近區準公共托嬰中心及準公共保母名單供家長參考，全力協助轉托，也將加強監督管理所有托嬰中心，確保類似事件不再發生。（編輯：李明宗）1140424