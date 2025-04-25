嘉義男遭毆昏迷1個月後不治 解剖顱內出血

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）王姓男子疑債務糾紛3月遭簡姓男子等毆打後昏迷送醫急救，治療1個月後不治，檢警今天會同法醫解剖，顱內有陳舊出血，須待報告出爐並綜合病歷資料數據，進一步釐清確切死因。

台灣嘉義地方檢察署說，解剖發現顱內有陳舊出血、缺氧性腦病變及全身有住院併發症；王姓男子被毆打時曾摔倒，及就醫時曾自述跌倒，兩者都可能造成顱內出血。

檢警表示，租屋嘉義縣大林鎮的王姓男子疑與友人有債務糾紛，簡姓男子等多人3月21日到王姓男子租屋處討債，眾人見到王姓男子就動手毆打，過程雖沒很激烈，王姓男子隔天在租屋處陷入昏迷，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經家人發現通報送醫急救。

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嘉義縣警察局民雄分局發布新聞稿表示，接獲家屬報案後，立即成立專案小組報請嘉檢指揮偵辦，於案發24小時在嘉義大林及溪口鄉地區逮捕徐姓、陳姓、簡姓與盧姓嫌疑人等到案，依妨害秩序、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。

檢警說，王姓男子先送到雲林地區醫院急救，恢復生命跡象，後來轉到台中市醫院持續治療；近日病情急轉直下，23日不治，檢警當天會同法醫相驗，初步無法釐清確切死因，及嫌疑人是否涉及傷害致死罪嫌，就安排解剖。（編輯：李明宗）1140425