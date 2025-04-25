越南看護工租公寓種大麻販毒 新北警攻堅逮4人

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（中央社記者王鴻國新北25日電）越南籍陳姓男子抵台擔任看護工，但收入不如預期，涉夥同越南籍同鄉走私大麻種子、再承租公寓栽種大麻並對外銷售，新北警方掌握4人行蹤，攻堅逮捕4人送辦。

新北市警察局刑事警察大隊今天召開記者會指出，藉由毒品資料庫大數據分析及情資整合，3月間鎖定越南籍陳姓男子（29歲）疑有栽種大麻不法情事，於是報請新北地檢署主任檢察官指揮偵辦。

市刑大表示，經專案小組數月跟監蒐證，日前持搜索票攻堅破門查緝，當場逮獲陳嫌等4人及查扣大麻活株69株，大麻花成品1.5公斤、種子及栽種設備，若全製成大麻菸草流入市面，估算市價約新台幣300萬元。

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警方指出，調查發現陳嫌以看護工名義申請抵台，因收入不如預期，心生歹念，涉先跨海招募有大麻種植經驗越南籍黎姓男子（35歲）夾藏大麻種子抵台，再承租樹林區某公寓涉栽種大麻。

市刑大表示，犯嫌種植大麻並架設自動化電子設備24小時調控，所得大麻花成品再由集團共犯陳姓男子、陳姓女子對外販售牟利。警詢後，依毒品罪嫌將4人移送新北地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1140425