虛擬幣糾紛凌虐被害人強拍性影像 刑事局送辦15人

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（中央社記者蘇木春台中28日電）台中彭姓男子與被害人有虛擬幣交易糾紛，去年12月間他夥同暴力集團成員，將被害人約出毆打凌虐還強拍性影像，刑事局循線將彭男等15人逮捕送辦，其中彭男等7人遭羈押禁見。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，警方於民國113年12月間獲報，有被害人因交易虛擬貨幣糾紛，遭數10名涉案人強押控制行動、毆打、凌虐，並逼迫強制性交及拍攝性影像，中打第二隊立即與台中市警察局第五分局組成專案小組偵辦。

案經警方蒐證後，於今年3月6日前往涉案集團位在台中市北屯、豐原區的據點及住處等地搜索拘提，逮捕遭發布9案通緝的23歲彭姓主嫌，以及練姓幫派小組長等成員共15人，查扣不法所得新台幣10萬餘元、折疊刀與西瓜刀等刀械、球棒、三級毒品愷他命及手機等贓證物。

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辦案人員查出，彭男與4名被害人因價值600萬元的虛擬貨幣泰達幣交易糾紛，將被害人約出後毆打、凌虐，並逼迫強制性交及拍攝性影像，還盜走被害人1.5萬顆泰達幣及現金。

全案警詢後，將彭男等15人依組織犯罪防制條例、刑法加重強制性交、妨害性隱私及不實性影像等罪移送台中地檢署偵辦，彭姓主嫌等7人羈押禁見，警方並持續清查是否有其他被害人受害。（編輯：張雅淨）1140428