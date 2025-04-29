詐團變造港務消防大隊照片騙捐款 消防署籲勿上當

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）消防署今天指出，詐騙集團變造消防署港務消防大隊發布的照片，佯稱「益起公益聯盟」請民眾轉帳捐贈醫療、救災物品，經查證為新型詐騙手法且已報案，呼籲民眾切勿上當。

消防署今天發布新聞稿指出，港務消防大隊台中港隊近日接獲民眾來電詢問，是否有辦理「益起公益聯盟」捐贈活動，經查為新型詐騙手法。

經調查了解，民眾稱近日在LINE群組看到自稱「益起公益聯盟」的帳號，要求群組成員踴躍轉帳捐款、捐贈救災帳篷，且使用港務消防大隊台中港隊相關照片，但詢問活動細節就被踢出群組，所以才致電官方單位求證。

消防署表示，港務消防大隊臉書曾於3月5日發表文章，感謝「台中大屯扶輪社」捐贈行動醫療充氣帳篷及救災指揮所充氣帳篷給台中港隊，未料竟遭自稱「益起公益聯盟」的詐騙集團變造照片和更換頭像，於網路社群詐騙民眾捐款。

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針對詐騙集團行徑，消防署說，港務消防大隊和受騙民眾已向轄區警方報案，目前正偵辦處理中。

消防署表示，消防救災、救護器材捐贈，不會要求轉帳捐款，提醒民眾勿成為詐騙目標；同時，相關捐贈資訊請先查詢政府官網，切勿輕信不明連結，若有任何疑慮請撥打165反詐騙專線諮詢，並就近至派出所報案尋求協助。（編輯：蕭博文）1140429