疑挪用志工餐會4桌 羅東鎮長吳秋齡複訊後請回

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（中央社記者王朝鈺宜蘭29日電）宜蘭地檢署偵辦羅東鎮公所涉嫌挪用志工團體歲末聯歡餐會4桌，宴請非志工團體，涉及不實核銷詐取財物，今天約談羅東鎮長吳秋齡等共8名被告，詢問後均請回。

羅東鎮公所於民國111年3月20日在餐廳辦理「111年度志工團體年終業務檢討會暨歲末聯歡活動」，原定預估71桌，每桌單價4500元，實際出席桌數僅55桌。

吳秋齡以「共議教育議題」為由，於111年3月30日宴請羅東鎮家長會長聯誼會成員及鎮內中小學校長，席開4桌，餐後並致贈每人紅酒一瓶，以尋求支持。

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宜蘭地檢署偵查後，依公職人員選舉罷免法行賄罪起訴吳秋齡，經法院審理後，判決無罪確定，檢方並提起吳秋齡當選無效之訴，經二審駁回上訴確定。不過，根據監察院調查報告，4桌宴請對象並非志工團體，應不得以標案的經費核銷，吳秋齡等人明知仍執意為之，疑似涉及詐取財物。

檢調為釐清詐取財物部分，調查局宜蘭縣調查站調查官2週前已將通知書送交吳秋齡，今天約談包含吳秋齡、羅東鎮公所主秘蔡宜潔等共8名被告，其中3名經調查官詢問後請回，其餘包含吳秋齡、蔡宜潔在內等5名被告，經移送地檢署複訊後深夜請回。（編輯：陳正健）1140429