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東部快鐵計畫 陳世凱：安全考量時速無法達到160公里
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男疑精神不濟開啟輔助駕駛 衝撞國道工程緩撞車

2025/4/30 10:41（4/30 12:16 更新）
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33歲阮姓男子30日駕駛自用小客貨車行經國道1號南下三義路段，疑因精神不濟開啟輔助駕駛，撞上彭姓男子所駕駛的國道施工緩撞車，因撞擊力道猛烈，小客貨車頭幾乎全毀，後輪卡在中央分隔島上，所幸未釀傷亡。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年4月30日
33歲阮姓男子30日駕駛自用小客貨車行經國道1號南下三義路段，疑因精神不濟開啟輔助駕駛，撞上彭姓男子所駕駛的國道施工緩撞車，因撞擊力道猛烈，小客貨車頭幾乎全毀，後輪卡在中央分隔島上，所幸未釀傷亡。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年4月30日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）1名阮姓男子（33歲）今天駕駛自用小客貨車，行經國道1號南下三義路段，疑因精神不濟開啟輔助駕駛，撞上彭姓男子（53歲）所駕駛的國道施工緩撞車，所幸未釀傷亡。

國道公路警察局第2大隊造橋分隊長周祐台表示，上午7時許接獲通報，國道1號南向148.5公里三義路段發生交通事故，線上巡邏員警趕往查看，發現1輛自用小客貨車與1輛正在執行勤務的國道工程緩撞車發生碰撞，現場無人傷亡。

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國道員警初步調查，駕駛小客貨車的阮男於上班途中，疑似精神不濟開啟自動輔助駕駛系統，行駛於國道內側車道時，未注意前方有工程車輛，直接從後方追撞上去，因撞擊力道猛烈，不但緩撞車器材凹陷扭曲變形，小客貨車頭也幾乎全毀，整台車彈飛，後輪卡在中央分隔島上。

國道員警指出，雙方駕駛酒測值均為零，事故車輛在半小時內排除，並未影響國道車流通行，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清，呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，確保他人與自身用路安全。（編輯：林恕暉）1140430

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#國道公路警察局第2大隊
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