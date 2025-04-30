加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部快鐵計畫 陳世凱：安全考量時速無法達到160公里
首頁 / 社會

竊電纜線焚燒致林地大火 金門男子遭判3年8月

2025/4/30 13:19（4/30 13:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
莊男與薛男多次持鉗子、電纜剪竊取電纜線取得其中銅芯變賣，並有侵入民宅竊取他人高粱酒等犯行；金門地院考量莊男曾因竊盜入獄，5年內又再犯等事由，判處3年8月徒刑，薛男則判處不得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年4月，得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年。此案仍可上訴。（中央社檔案照片）
莊男與薛男多次持鉗子、電纜剪竊取電纜線取得其中銅芯變賣，並有侵入民宅竊取他人高粱酒等犯行；金門地院考量莊男曾因竊盜入獄，5年內又再犯等事由，判處3年8月徒刑，薛男則判處不得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年4月，得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年。此案仍可上訴。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門30日電）莊男與同夥多次竊取電纜線取得其中銅芯變賣，並曾放火燃燒電纜線導致金門陽明湖林地大規模火警；金門地院考量莊男曾因竊盜入獄，5年內又再犯等事由，判處有期徒刑3年8月。

金門縣金湖鎮陽明湖林地在去年12月24日傍晚發生火警，延燒面積約3000平方公尺，消防總計出動9輛消防車、7台重機具、1台空拍機及警義消40人次搶救，歷經3.5小時才撲滅火勢；金門縣警察局金湖分局調查發現是莊男、薛男2人將竊得電纜線載至陽明湖畔林地焚燒，欲取出其中銅芯變賣導致。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

依金門地院判決書指出，2人還有持鉗子、電纜剪前往烈嶼鄉守備大隊龍麒彈庫，剪斷並竊取烈守大隊管領電纜線，以及侵入民宅竊取他人高粱酒等多起竊盜犯行；案經金門地檢署檢察官偵查起訴。

判決表示，2人在準備程序、審理時對犯行坦承不諱，考量莊男曾因竊盜案件入獄服刑，在案件執行完畢5年內又再犯，因此加重其刑，且又有未與被害人和解等事由，依放火燒燬他人所有物致生公共危險、攜帶凶器竊盜等罪判處應執行有期徒刑3年8月；薛男則判處不得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年4月，得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年。此案仍可上訴。（編輯：李淑華）1140430

#火警
#金門縣
#警察局
#金湖鎮
#竊盜
#電纜線
#金門地院
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：