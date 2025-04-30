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律師涉洩密偵查案情 竹檢依洩漏秘密罪嫌起訴

2025/4/30 13:40（4/30 14:11 更新）
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新竹地檢署（圖）30日指出，徐姓律師擔任詐欺案被告辯護人，卻涉違反偵查不公開規定，將偵查中事證洩漏，間接致詐團掌握檢警偵辦方向影響辦案，依洩漏秘密罪嫌將徐男起訴。中央社記者郭宣彣攝 114年4月30日
新竹地檢署（圖）30日指出，徐姓律師擔任詐欺案被告辯護人，卻涉違反偵查不公開規定，將偵查中事證洩漏，間接致詐團掌握檢警偵辦方向影響辦案，依洩漏秘密罪嫌將徐男起訴。中央社記者郭宣彣攝 114年4月30日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）新竹地檢署今天說，徐姓律師擔任詐欺案被告辯護人，卻涉違反偵查不公開規定，將偵查中事證洩漏，間接致詐團掌握檢警偵辦方向影響辦案，依洩漏秘密罪嫌將徐男起訴。

依起訴內容指出，黃男與林男為朋友，黃男因涉犯違反槍砲彈藥刀械管制條例案件、以及林男涉犯詐欺案，皆由徐男擔任辯護人，而林男律師費由黃男支付。

檢警說，徐男擔任林男辯護人，應遵守偵查不公開等規定，卻將林男的偵查內容等以口頭方式洩漏給實際支付律師費的黃男，而黃男隨後將訊息轉告詐欺集團上游，導致詐團掌握檢警偵查進度。

檢警表示，黃男去年8月得知警方搜索林男住處並扣手機，於搜查結束後透過通訊軟體聯絡不詳人士，使此手機遭遠端重置，導致警方無法完整鑑識採證，用此方式煙滅相關證據。

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檢警說，詐欺集團上游取得偵查秘密後，轉給水房的唐姓負責人，以掌握檢警偵查進度及事證方向，影響辦案；後續查緝唐男到案，並在通訊軟體對話發現洩密與滅證內容，擴大偵辦。

檢警表示，徐男身為律師卻洩漏偵查案情，涉違法並損害偵查權，依非公務員洩漏國防以外之秘密罪起訴；另黃男依湮滅他人刑事被告案件證據、以及非公務員洩漏國防以外之秘密等罪嫌起訴。（編輯：林恕暉）1140430

#新竹地檢署
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