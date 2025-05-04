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仁德服務區有人遭持刀砍傷 國道警調查初判非隨機

2025/5/4 12:17
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（中央社記者楊思瑞台南4日電）近日有民眾在社群網站發文指稱，友人於國道1號仁德服務區遭人持刀砍傷，徵求其他民眾當天拍到的畫面；國道警指出，初步調查研判涉案對象是針對當事人，並非隨機傷人。

有民眾在社群網站發文表示，朋友於4月30日晚間10時許，開車進入國道1號南向仁德服務區，下車抽菸時，突有1輛白色車輛停下，不明人士下車後持刀朝朋友方向追砍，導致朋友身上多處受傷且驚嚇過度，希望有好心網友提供當天事發影片，貼文中還附上友人手、腳傷口照片。

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國道公路警察局第四公路警察大隊刑事組偵查員陳家紘今天接受媒體聯訪表示，此案為陳姓民眾於4月30日晚間在國道1號南向仁德服務區遭人持刀傷害，當天獲報派遣員警到場時，施暴人員均已離去；執勤員警協助被害人至高雄秀傳醫院就醫，當時陳姓民眾曾向警方表示，暫不提出告訴。

陳家紘表示，國道四隊仍啟動調查，經調閱監視器影像及相關資料，研判涉案車輛、對象為針對陳姓民眾所為，並非隨機傷人案件，將通知相關涉嫌人到案釐清案情。（編輯：陳仁華）1140504

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